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Чем Ефремов увлекся в СИЗО 

Артём Кульша 51 минуту назад
Чем Ефремов увлекся в СИЗО
Фото: Reuters
Актер Михаил Ефремов останется в СИЗО до рассмотрения кассационной жалобы и будет работать в хозотряде. Также в СИЗО артист увлекся написанием сценария, сообщает «СтарХит».
Как писал «Рамблер», 8 июня Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада», водитель которого погиб. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным и приговорил его к восьми годам в колонии общего режима. 22 октября Московский городской суд снизил срок наказания до 7,5 года.
Михаил Ефремов изначально просил дать ему возможность отбывать наказание в колонии в Чувашии, однако сейчас передумал и до кассации останется в московском СИЗО 5, рассказал один из представителей актера Владимир Васильев.

«Несмотря на то, что исправительное учреждение Чебоксар находится в 670 км от Москвы, этап туда длится около 2-3 недель. Ефремов этого попросту не выдержит с его состоянием здоровья и хроническими заболеваниями», — пояснил адвокат.

По данным защитника, пока актер будет работать в хозотряде СИЗО. В соответствии с правилами внутреннего распорядка подъем в отряде в 6 утра, отбой — в 10 вечера. Заключенные живут в незапираемых помещениях, а также работают: электриками, сантехниками, плотниками, кладовщиками и т.д.

«Михаил Олегович хотел бы создать и развивать театр, но наверняка у него будут и другие трудовые обязанности. Сейчас он пишет сценарий (тетрадку актер брал с собой и в суд), что-то делает, связанное со своей основной профессией», — пояснил Васильев.

Комментарии
Общество , Владимир Васильев , Михаил Ефремов , Мосгорсуд , ФСИН , StarHit
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