Чем Ефремов увлекся в СИЗО 

«Михаил Олегович хотел бы создать и развивать театр, но наверняка у него будут и другие трудовые обязанности. Сейчас он пишет сценарий (тетрадку актер брал с собой и в суд), что-то делает, связанное со своей основной профессией», — пояснил Васильев.