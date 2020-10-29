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Самые экологичные города России попали на видео 

Вадим Дроздов 26 минут назад
На сегодняшний день далеко не все города России могут похвастаться своей экологичностью. Однако существуют населенные пункты, экология в которых на высоком уровне. В хит-парад самых экологически чистых городов Российской Федерации попали Петрозаводск, Набережные Челны, Казань, Грозный, Магас, Кострома и Севастополь.
Из этого списка стоит выделить Казань, как единственный мегаполис в стране, который полностью осуществляет переработку собственных отходов. А весь общественный транспорт Казани переведен на стандарты Евро 3 и Евро 4. Поэтому, если вы хотите жить в большом городе и при этом не страдать от плохой экологии, то рассмотрите для себя столицу республики Татарстан.
Общество , Видео
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