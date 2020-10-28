Познер: "У меня с Навальным был странный разговор"

«У меня был с ним странный разговор, когда я недолго работал на «Дожде» вместе с Леонидом Парфеновым, он был у нас в гостях. И я ему сказал: «Вы знаете, люди, которые стремятся к власти, либо хотят власть, потому что она им сладка, либо потому, что они считают себя мессиями и знают, как нам надо жить. Я думаю, вы, господин Навальный, относитесь ко второй категории. Вы знаете, как мы должны жить. А я не хочу жить так, как – вы думаете – я должен жить», на что он мне ответил: «Почему же, вам понравится», - вспомнил Познер.
«Я не вижу платформы. А все-таки у политического деятеля, тем более государственного деятеля это должно быть», - отметил Познер.