Познер: "У меня с Навальным был странный разговор"

Журналист заявил, что у него язык не поворачивается назвать Навального политиком, поскольку он только критикует, ничего не предлагая.

Журналист также заявил, что у Навального «прозрачные» и «фанатичные» глаза, и допустил, что однажды он может оказаться у власти, поскольку «жизнь очень непредсказуемая вещь».