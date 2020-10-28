Из-за большой нагрузки на школьников при дистанционном обучении в России нужно провести Единый государственный экзамен мягче, чем в прошлые годы. В частности, следует отказаться от написания сочинения, которое является доступом к ЕГЭ, поделилась с URA.RU заслуженный учитель РФ, член экзаменационной комиссии по допуску к ЕГЭ Евгения Абелюк.
«Это [подготовка к ЕГЭ] — огромная нагрузка на детях и учителях, работающих на удаленке. В прошлом году мы предлагали отказаться от этого допускающего сочинения. Но большая часть комиссии и министерство были против этой идеи. Я думаю, что к этому вопросу вернутся, и полагаю, что должны отказаться от этого сочинения», — считает заслуженный учитель. Она также считает справедливым облегчить задания ЕГЭ для выпускников, которые намерены просто закончить школу и не поступать в вуз.
У дистанционной подготовки к выпускным экзаменам этой весной есть и преимущества, считает заслуженный учитель России Евгений Александрович Ямбург. «Даже когда аттестаты были выданы, в чатах индивидуально работали с учениками. И заговорили дети-интроверты или те, кто стеснялся при всех выглядеть глупее. Стали расти. Кто хочет заниматься, тот подготовится и на дистанте», — считает учитель. Ямбург также подчеркнул, что ученики и учителя должны быть заинтересованы в обучении и понимать друг друга.
Мэр Москвы Сергей Собянин 28 октября продлил дистанционное обучение для школьников 6-11-х классов до 8 ноября, передает «Ридус». Обычно подобные решения в столице позже повторяют и регионы.