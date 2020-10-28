«Это [подготовка к ЕГЭ] — огромная нагрузка на детях и учителях, работающих на удаленке. В прошлом году мы предлагали отказаться от этого допускающего сочинения. Но большая часть комиссии и министерство были против этой идеи. Я думаю, что к этому вопросу вернутся, и полагаю, что должны отказаться от этого сочинения», — считает заслуженный учитель. Она также считает справедливым облегчить задания ЕГЭ для выпускников, которые намерены просто закончить школу и не поступать в вуз.