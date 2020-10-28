Россияне назвали дебилом назвавшего дебилами россиян Познера

Другие посоветовали журналисту «не жить среди дебилов» и «уезжать к умным».

Как писал «Рамблер», ранее Владимир Познер рассказал, что его жена заболела коронавирусом. Журналист назвал людей, которые не соблюдают меры предосторожности, угрозой его жизни и жизни его близких.