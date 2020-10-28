Россияне назвали дебилом назвавшего дебилами россиян Познера

«Люди, которые говорят о том, что никакого коронавируса нет – это либо дебилы в клиническом плане, либо провокаторы. Здесь одно из двух», - заявил Познер.
«Это что за лицемерие?? Почему он на передаче без маски?? мало того, что он из дому тогда вышел, хотя ему далеко за 65, так еще и без маски сидел!!», - написал анонимный пользователь.
«Гражданин Франции и Америки Оскорбляет Россиян? Это разжигание розни???» - написал пользователь Игорь Ляпунов.
Ряд комментаторов восприняли слова Познера слишком близко к сердцу и сочли их личным оскорблением.
«Дебил и маразматик, поприехали и вешают нам лапшу», «Или наступил старческий маразм, или деньги отрабатывает», «Познер, не надо обзывать людей "дебилами", ведь вы такой же», «Мерзкий, продажный тип. И как в детстве говорили: сам дебил!» - написали обиженные россияне.