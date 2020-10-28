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Россияне назвали дебилом назвавшего дебилами россиян Познера

Вероника Полынина
1 час назад
Россияне ответили журналисту Владимиру Познеру, назвавшему дебилами людей, отказывающихся носить маски.
«Люди, которые говорят о том, что никакого коронавируса нет – это либо дебилы в клиническом плане, либо провокаторы. Здесь одно из двух», - заявил Познер.
В комментариях на «Рамблере» пользователи уличили журналиста в том, что он сам в разгар пандемии приходил в студию к Ивану Урганту без медицинской маски.
«Это что за лицемерие?? Почему он на передаче без маски?? мало того, что он из дому тогда вышел, хотя ему далеко за 65, так еще и без маски сидел!!», - написал анонимный пользователь.
Другие посоветовали журналисту «не жить среди дебилов» и «уезжать к умным».
Третьи припомнили Познеру наличие французского и американского гражданства.
«Гражданин Франции и Америки Оскорбляет Россиян? Это разжигание розни???» - написал пользователь Игорь Ляпунов.
Ряд комментаторов восприняли слова Познера слишком близко к сердцу и сочли их личным оскорблением.

«Дебил и маразматик, поприехали и вешают нам лапшу», «Или наступил старческий маразм, или деньги отрабатывает», «Познер, не надо обзывать людей "дебилами", ведь вы такой же», «Мерзкий, продажный тип. И как в детстве говорили: сам дебил!» - написали обиженные россияне.
Как писал «Рамблер», ранее Владимир Познер рассказал, что его жена заболела коронавирусом. Журналист назвал людей, которые не соблюдают меры предосторожности, угрозой его жизни и жизни его близких.
Общество,Видео,Владимир Познер,Иван Ургант,
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