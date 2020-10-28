Какие профессии изменила пандемия

Онлайн-няни, организаторы виртуальных бизнес-туров, измерители температуры — пандемия COVID-19 изменила формат ряда профессий и привела к рождению новых. При этом, как сообщили "Газете.Ru" рекрутеры, появившиеся в связи с ограничительными мерами должности еще долго будут котироваться на рынке труда. Чем занимаются онлайн-няни и сколько зарабатывают представители новых профессий — в материале "Газеты.Ru".

Во время пандемии коронавируса на рынке труда появилось много новых профессий, представители которых отвечают на запросы потребителей в условиях карантина. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор сервиса «Авито Работа» Артем Кумпель.

Основные изменения коснулись рынка услуг, поскольку большинство его представителей перешли в онлайн, что спровоцировало трансформацию многих профессий. Так появились онлайн-тренеры, репетиторы и дистанционные няни.

«Во время строгого режима самоизоляции у родителей возникла острая потребность занять ребенка, пока взрослые работают — развлекать его и приглядывать за ним. И появились онлайн-няни. Причем опасения многих, что бэбиситтер не сможет удерживать внимание ребенка на протяжении долгого времени через веб-камеру, не оправдались», — уточнил он.

Также стали востребованы эксперты по цифровой трансформации. Большинство собственников бизнеса и до пандемии задумывались о расширении технологий в своих компаниях, однако пандемия заставила ускорить внедрение новых должностей. Так появились цифровые кураторы, организаторы виртуальных бизнес-туров и онлайн-консультанты по оптимизации бизнес-процессов, рассказывал «Известиям» гендиректор Национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович.

Он объяснял, что цифровой куратор помогает гражданам настраивать их виртуальную среду, в том числе пользоваться онлайн-банкингом и телемедициной, участвовать в дистанционных совещаниях. При этом профстандарт для этой квалификации был утвержден еще в 2018 году. В ближайшее время режим изоляции увеличит спрос на цифровых кураторов, предположил эксперт.

Что касается виртуальных деловых туров, то их суть в том, чтобы клиент мог познакомиться с продуктом в онлайн-режиме.

«Например, если мы хотим провести конференцию, то сейчас едем на место, обсуждаем там все детали. А это можно делать в режиме онлайн», — уточнил Лейбович.

Он также предрек рост спроса на специалистов, которые смогут выстраивать бизнес-процессы в онлайн-режиме. «В ближайшее время можно ожидать „расцвета“ логистических профессий. Речь не просто о доставке еды, а о разработке новых схем циркулирования товаров и носителей услуг», — пояснил эксперт.

Между тем пандемия создала новые профессии и за рубежом. Так в США появилась отдельная должность для людей, которые должны измерять температуру на входе — типичный диапазон заработной платы для сотрудников составляет $14-25 в час, передавал телеканал CNBC.

Также появились вакансии для людей, которые меняют внутреннюю планировку офисов, ресторанов, школ и магазинов под нормы социального дистанцирования и сокращения передачи COVID-19. Как сообщал портал Garther, востребованы и установщики защитных экранов в различных учреждениях, а также помощники в организации видеоконференций. Подобные вакансии также появились и на рынке труда Великобритании, Испании и Италии.

«В долгосрочной перспективе не стоит ожидать, что появившиеся вакансии совсем исчезнут с рынка труда. Часть работников, которым пришелся по душе такой необычный, на первый взгляд, формат, останутся в онлайне», — отмечает директор сервиса «Авито Работа» Кумпель.

С учетом пандемии, или без нее, в ближайшие годы технологии будут создавать новые профессии, подчеркивает руководитель молодежного направления HH.ru Ирина Святицкая.