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Эксперт объяснил, кто и зачем звонит вам с вашего номера телефона 

РИА Новости и ещё 1 26 минут назад
Кто и зачем звонит вам с вашего номера телефона
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Это нехитрый трюк мошенников — обычно люди, которые видят звонок со своего же номера, удивляются и берут трубку, чтобы узнать, кто с ними разговаривает. Технически это сделать довольно просто, а внимание жертвы почти гарантировано, рассказал агентству "Прайм" менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

"Вообще для этой цели мошенники могут использовать любые номера, от номеров экстренных служб до номеров, которые выглядят как служба поддержки банка или другие спецномера. Для подмены, в том числе на собственный номер пользователя, используются специальные сервисы IP-телефонии, позволяющие менять номер на произвольный при звонке через сервис в браузере", — объясняет эксперт.

Для того, чтобы не допустить общения с мошенниками, которые стремятся присвоить ваши деньги, следует запомнить несколько вещей. Самое главное — не перезванивать на незнакомые номера, даже если это якобы ваш номер. Кроме того, стоит установить программу-определитель номера. Она с высокой долей вероятности позволяет определить, что на самом деле вам звонит мошенник или телемаркетолог.

"Также, если вас по телефону просят продиктовать какие-либо данные, относящиеся к вашей банковской карте (тем более, если торопят и пугают тем, что вас взломали и вот-вот украдут деньги), кладите трубку и перезванивайте в банк сами, набирая написанный на карте номер вручную", — заключил Бодров.

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Общество , Сергей Бодров
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