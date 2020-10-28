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Шукшина объявила войну QR-кодам 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Шукшина объявила войну QR-кодам
Фото: РИА Новости
Актриса Мария Шукшина заявила о том, что введение QR-кодов «отвадило от театров» даже тех зрителей, которые были готовы сидеть весь спектакль в масках, и объявила намерении бороться против этого. Об этом пишет «Царьград».
«Рамблер» писал, что ранее власти Москвы начали эксперимент по идентификации посетителей ночных клубов по QR-коду или отправке сообщения на специальный номер. Данная мера призвана помочь в случае возможного заражения экстренно оповестить всех присутствовавших в клубе, чтобы они минимизировали риск распространения инфекции.
По словам Марии Шукшиной, данное нововведение коснулись и театра, в котором она работает.

«Людям приходится брать QR-код, оставлять свои паспортные данные для покупки билета. Это отвадило и то небольшое количество граждан, которые ещё были готовы посидеть в маске три часа во время спектакля. (…) Теперь с введением QR-кодов и обязательным предоставлением паспортных данных, конечно, кто придёт?» — заявила она.

Артистка отметила, что, по ее мнению, такая мера «не поддается логике», и она намерена «против этого бороться».
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Комментарии
Общество , Мария Шукшина , Правительство Москвы , Царьград ТВ
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