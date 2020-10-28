Шукшина объявила войну QR-кодам 

«Людям приходится брать QR-код, оставлять свои паспортные данные для покупки билета. Это отвадило и то небольшое количество граждан, которые ещё были готовы посидеть в маске три часа во время спектакля. (…) Теперь с введением QR-кодов и обязательным предоставлением паспортных данных, конечно, кто придёт?» — заявила она.