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Новосибирские села массово обеспечили интернетом 

Lenta.ru и ещё 5 28 октября 2020
Новосибирские села массово обеспечили интернетом
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Все населенные пункты Новосибирской области, в которых проживают более 250 человек, обеспечили доступом к широкополосному интернету. О массовом подключении сел региона сообщил ТАСС министр цифрового развития области Анатолий Дюбанов.

«Мы в этом году вместе с федеральной программой полностью закончили доведение широкополосного доступа до всех населенных пунктов Новосибирской области, где проживают 250 человек и больше. Все они сейчас имеют возможность и доступ к цифровым сервисам», — рассказал чиновник.

Он напомнил, что работа по устранению цифрового неравенства в Новосибирской области ведется как по федеральным, так и по региональным программам. Так, в рамках региональной программы в области доступ к сети с 2016 года получили 69 сел с населением более 500 человек, которые не вошли в федеральную программу.
Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.
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Общество , Анатолий Дюбанов , ИТАР-ТАСС , Калининград , Калининградская Область , Новосибирская Область
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