В России обновился рекорд смертей от коронавируса

По данным на 28 октября коронавирус в России выявили у 16 202 человек, 346 инфицированных умерли. об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 16 202 новых случая коронавируса в 84 регионах», — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число выявленных случаев достигло 1 563 976 из них выздоровели 12 361 человек.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом в Москве — там обнаружено 3670 новых заболевших. На втором месте по числу заражений за сутки Санкт-Петербург, где коронавирус диагностирован у 727 человек. Количество новых случаев COVID-19 растет и в Московской области, где за сутки выявили 505 инфицированных.

В регионах УрФО также увеличивается количество больных. В Свердловской области обнаружено 291 новый заболевший. В ЯНАО выявлен 183 случая заражения COVID-19. В ХМАО за сутки коронавирус подтвердился у 199 человек. В Тюменской области число зараженных за сутки достигло 137. В Пермском крае и Челябинской области 159 и 145 больных соответственно. Меньше всего случаев в Курганской области — там коронавирус обнаружили у 78 человек.