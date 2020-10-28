Семья назвала малоизученные симптомы COVID-19

Некоторые проявления болезни встречаются лишь у малого процента зараженных коронавирусом пациентов.

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В ряде случаев течение коронавирусной инфекции может сопровождаться достаточно редкими симптомами, о которых, в отличие от кашля, утомляемости, потери обоняния и температуре, не упоминают так широко. Об этом рассказал психолог Сергей Ланг, вся семья которого прошла через заражение.

Специалист в интервью радио Sputnik указал, что COVID-19 вызвал у его супруги и частично у него самого проблемы с давлением, бессонницу, чувство паники и непреходящую головную болью. Кроме того температура постоянно менялась, изматывая организм.

Ланг также отметил, что может наблюдать изменения состояния здоровья уже спустя 3-4 месяца после коронавируса.

«Здоровье стало не таким, как раньше», - признался он.