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Переболевшая COVID-19 семья рассказала о малоизученных симптомах болезни

ТК «Звезда»
4 часа назад
Некоторые проявления болезни встречаются лишь у малого процента зараженных коронавирусом пациентов.
Семья назвала малоизученные симптомы COVID-19
Фото: pixabay.compixabay.com
В ряде случаев течение коронавирусной инфекции может сопровождаться достаточно редкими симптомами, о которых, в отличие от кашля, утомляемости, потери обоняния и температуре, не упоминают так широко. Об этом рассказал психолог Сергей Ланг, вся семья которого прошла через заражение.
Специалист в интервью радио Sputnik указал, что COVID-19 вызвал у его супруги и частично у него самого проблемы с давлением, бессонницу, чувство паники и непреходящую головную болью. Кроме того температура постоянно менялась, изматывая организм.
Ланг также отметил, что может наблюдать изменения состояния здоровья уже спустя 3-4 месяца после коронавируса.
«Здоровье стало не таким, как раньше», - признался он.
Сильнее всего заболевание отразилось на жене психолога, которая в настоящее время даже не может есть мясо, так как оно кажется ей пахнущим тухлятиной из-за изменившегося восприятия запахов.
Ране в Минздраве РФ рассказали, что для профилактики заражения коронавирусной инфекцией можно использовать медицинские препараты, такие как умифеновир и рекомбинантный ИФН-α.
Общество,Минздрав РФ,ИА Sputnik,
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