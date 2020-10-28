В России запретили платные прививки от COVID-19

Мединские центры и больницы не смогут ставить вакцину от коронавируса на коммерческой основе. Как заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, в приоритете здоровье россиян и для них прививки будут бесплатны.
«Вакцинация уже идет, и для граждан она бесплатна. Абсолютный приоритет в вакцинации — у россиян», — отметил Кузнецов в разговоре с ТАСС.
Он уточнил, что как только будут удовлетворены внутренние потребности: вакцину получат граждане из группы риска и все желающие, только тогда можно будет говорить о платных прививках, в том числе и для иностранцев.
Ранее в Госдуме сообщили, при каких условиях может встать вопрос о массовой обязательной вакцинации от коронавируса. Между тем заявки на приобретение у Москвы препарата «Спутник V» уже направили более 50 стран. В Чехии хотят наладить в РФ медицинский туризм, чтобы граждане могли привиться от коронавируса.