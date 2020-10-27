Попова назвала напряженной ситуацию с COVID-19 в РФ

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По словам главного санитарного врача РФ, во всех субъектах идет активизация эпидемического процесса.

«У нас активизация эпидемического процесса идет во всех субъектах Российской Федерации», - цитирует Попову РИА «Новости».

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что 85% заболевших коронавирусом пренебрегали правилами безопасности – не носили маски, не мыли руки и т.д.

Две наиболее подверженные заражению COVID-19 возрастные группы – люди старше 60 лет и граждане от 30 до 49 лет.

«Самые высокие цифры на 100 тысяч населения - это сегодня среди людей старше 60 лет. Недалеко от них ушли люди от 30 до 49 лет», - заявила Попова.

Она напомнила, что с 28 октября рекомендация по ношению масок становится требованием.

«Обязательно для всех в транспорте. в общественных местах закрытых, в лифтах, в закрытых помещениях на парковках и при общении на улице, если людей собирается более 50 человек», - заявила глава ведомства.