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Глава мусульман в России назвал действия Макрона провокацией 

Деловая газета «Взгляд» 11 минут назад
В России заявили о провокации Макрона
Фото: Reuters
Решение президента Франции Эммануэля Макрона не отказываться от публикации карикатур на пророка Мухаммеда — провокация по отношению ко всему исламскому миру, заявил председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

«Решение президента Франции не отказываться от публикации карикатур на пророка Мухаммеда в преддверии Мавлида (дня рождения пророка Мухаммеда) — провокация по отношению ко всему исламскому миру. Именно так это было воспринято», — передает РИА «Новости» его слова.

Крганов отметил, весь исламский мир «возмущен этим поступком». По его словам, лидеры других конфессий также могли бы выказать свою озабоченность в связи с ситуацией во Франции.
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«Вместо того чтобы взять государственный курс на защиту прав верующих и борьбу с преступниками, политики уровня Макрона принимают решения, которые оскорбляют миллиарды мусульман. Любой верующий человек осудит карикатуры на Мухаммеда, потому что любовь к Пророку — основа нашей веры», — подчеркнул муфтий.

При этом он отметил, что мусульмане осуждают убийцу учителя, поскольку «убийство людей запрещено в нашей религии». Он считает, что верующие мусульмане могут быть союзниками государства, поскольку они негативно относятся к преступникам, ведь последние фактически «выступают против традиционных исламских ценностей».

«Я был в городах Франции, встречался с уважаемыми имамами — это законопослушные патриоты Франции. Однако такими действиями французское правительство оттолкнет и тех верующих мусульман, которые могли бы поддержать государство в борьбе с экстремистами», — добавил Крганов.

Кроме того, он заметил, что межрелигиозные отношения можно удерживать в рамках морали и закона, если относиться к конфессиям с уважением. «Мы можем поделиться с властями Франции опытом выстраивания межконфессиональных отношений в России», — сказал он.
Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Подозреваемый в убийстве Абдуллах Анзоров, как сообщали власти Франции, он родился в Москве и был чеченцем по происхождению. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом.
Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Кроме того, в сентябре Макрон, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo, заявил, что во Франции есть «свобода богохульствовать».
В субботу Франция отозвала посла из Турции в ответ на грубые заявления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который посоветовал Макрону лечить психику.
В «нападках на ислам» Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят».
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Общество , Рамзан Кадыров , Реджеп Эрдоган , Альбир Крганов , Имран Хан , Эммануэль Макрон , Charlie Hebdo , РИА Новости
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