Мужчина и женщина перекрыли движение на Московской кольцевой автодороге (МКАД) и начали танцевать. Происходящее попало на видео, оно опубликовано в Telegram -канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

На кадрах видно, как пара оставляет автомобиль на обочине. Женщина, танцуя, выходит то на одну полосу движения, то на другую, мешая проезжающим автомобилям. Ее спутник при этом остается рядом с машиной и снимает все на камеру мобильного телефона.