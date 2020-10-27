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Более 120 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
В Большом театре произошло массовое заражение COVID
Фото: ТАСС
Более 120 сотрудников Государственного академического Большого театра России заразились коронавирусом, это более 3% численности всего коллектива. Об этом сообщил генеральный директор театра Владимир Урин, выступая на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

"Сегодня утро у меня началось со сводки о том, что в театре болеют на сегодняшний день 124 человека. То есть это три с лишним процента от работающих в Большом театре. Это — большое количество людей", — сказал он, Урин добавил, что при этом только один спектакль был отменен с сентября.

Директор отметил, что среди заболевших — представители разных профессий. Это и артисты, и сотрудники технических цехов.

"Мы за это время сыграли премьеру, в которой пригласили участвовать наших западных коллег. При всех сложностях они приехали и в течение августа репетировали. Мы открыли сезон новой премьерой", — рассказал Урин.

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Общество , Москва
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