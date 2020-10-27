В Большом театре произошло массовое заражение COVID

"Сегодня утро у меня началось со сводки о том, что в театре болеют на сегодняшний день 124 человека. То есть это три с лишним процента от работающих в Большом театре. Это — большое количество людей", — сказал он, Урин добавил, что при этом только один спектакль был отменен с сентября.