Соблюдение мер безопасности позволит избежать повторного введения жестких ограничений (локдауна) по коронавирусу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на форуме «Деловая Россия».
«Избежать второго локдауна возможно только предпринимая совместные усилия, которые должны быть направлены на общую безопасность, безопасность наших граждан, безопасность тех трудовых коллективов, которые у нас работают, и конечно своевременное оказание медицинской помощи, и осуществление профилактических мероприятий», — сказала она.
По словам вице-премьера, лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с ее последствиями.
По данным оперативного штаба на 27 октября, в России за сутки число случаев выявления коронавируса выросло на 16 550 — до 1 547 774. За весь период выздоровело 1 158 940 человек, зарегистрировано 26 589 летальных исходов, связанных с коронавирусом.