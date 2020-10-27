«Избежать второго локдауна возможно только предпринимая совместные усилия, которые должны быть направлены на общую безопасность, безопасность наших граждан, безопасность тех трудовых коллективов, которые у нас работают, и конечно своевременное оказание медицинской помощи, и осуществление профилактических мероприятий», — сказала она.

По словам вице-премьера, лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с ее последствиями.

По данным оперативного штаба на 27 октября, в России за сутки число случаев выявления коронавируса выросло на 16 550 — до 1 547 774. За весь период выздоровело 1 158 940 человек, зарегистрировано 26 589 летальных исходов, связанных с коронавирусом.