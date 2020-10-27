Директор элитной школы в Москве возмутила россиян

Директор элитной московской школы возмутила родителей учеников призывом молиться за спасение России , пишет «Подъем».

Директор «Шуваловской школы № 1448» Ольга Дмитриева разместила в Facebook сообщение «от своих православных знакомых», в котором содержится призыв каждый день в 14.00 мск отложить все дела и произнести молитву за Россию.

«Вот-вот все рванет, и извне, но более опасен для России всегда был враг внутренний. (…) Так настроим свои будильники московские на 13.55 и северные на 15.55 на каждый день, хотя бы неделю и уединимся на 5 минут и прочтём сердечно с вниманием и покаянием коротенькую молитву о спасении России и нас, грешных», — говорится в сообщении.

По информации «Подъема», публикация Ольги Дмитриевой бурно обсуждается в родительских чатах. Большинство родителей сошлись во мнении, что директор школы не должен распространять подобные материалы. При этом никто из родителей не хочет заявлять о своей позиции непосредственно директору, опасаясь проблем для своих детей.

Как сообщал «Рамблер», ранее московский школьник сбежал в лес после разговора с директором. Мальчик не отличался хорошим поведением и оказался в кабинете директора после того, как нахамил учителю. Однако после того, как руководитель школы пообещал сообщить о поведении подростка родителям, тот выбежал из здания, перемахнул через забор и сбежал в лес. Ребенка искали весь день и нашли на Новорижском шоссе. В своем побеге он обвинил директора.