Познер раскритиковал Андрееву после слов о ковиде

Андреева, как сообщал «Рамблер», — ведущая программы «Время» на Первом канале. Недавно она заявила, что те, кто заявляет об опасности пандемии коронавирусной инфекции, примитивно дурят народ. Вчера Познер сообщил, что удивлен тем, что Андреева, человек уже немолодой и весьма опытный, считает COVID-19 ерундой.

«Это как-то несерьезно», — считает он.

При этом журналист подчеркнул, что не станет осуждать и клеймить коллегу, так как все имеют право на любое высказывание. Он выразил надежду на то, что никто из близких Андреевой не заболеет коронавирусной инфекцией и не умрет и журналистка сохранит свое заблуждение в чистоте.

Также Познер рассказал, что на Первом канале действуют достаточно строгие меры в связи с пандемией COVID-19 — у сотрудников измеряют температуру тела, все носят защитные маски, а у тех, кто идет к кому-либо в кабинет, особенно к начальству, берут анализ крови на наличие коронавируса.

Ранее Познер сообщил, что его жена заболела коронавирусной инфекцией, и назвал людей, которые считают, что коронавируса не существует, либо клиническими дебилами, либо провокаторами.