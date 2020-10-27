Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые скандальные фильмы столетия
Самые скандальные фильмы столетия Срочно смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Познер раскритиковал Андрееву за слова о ковиде 

Артём Кульша 46 минут назад
Познер раскритиковал Андрееву после слов о ковиде
Фото: ТАСС
Журналистка Екатерина Андреева слишко немолода и опытна, чтобы считать коронавирусную инфекцию COVID-19 ерундой. Об этом ее коллега Владимир Познер заявил Daily Storm.
Андреева, как сообщал «Рамблер», — ведущая программы «Время» на Первом канале. Недавно она заявила, что те, кто заявляет об опасности пандемии коронавирусной инфекции, примитивно дурят народ. Вчера Познер сообщил, что удивлен тем, что Андреева, человек уже немолодой и весьма опытный, считает COVID-19 ерундой.

«Это как-то несерьезно», — считает он.

При этом журналист подчеркнул, что не станет осуждать и клеймить коллегу, так как все имеют право на любое высказывание. Он выразил надежду на то, что никто из близких Андреевой не заболеет коронавирусной инфекцией и не умрет и журналистка сохранит свое заблуждение в чистоте.
Екатерина Андреева заявила об опасности масок
Также Познер рассказал, что на Первом канале действуют достаточно строгие меры в связи с пандемией COVID-19 — у сотрудников измеряют температуру тела, все носят защитные маски, а у тех, кто идет к кому-либо в кабинет, особенно к начальству, берут анализ крови на наличие коронавируса.
Ранее Познер сообщил, что его жена заболела коронавирусной инфекцией, и назвал людей, которые считают, что коронавируса не существует, либо клиническими дебилами, либо провокаторами.
Комментарии 5
Общество , Владимир Познер , Екатерина Андреева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
Появилось видео мести за русского генерала
Появилось видео мести за русского генерала
«Примитивно дурят»: Андреева об опасности COVID-19
«Примитивно дурят»: Андреева об опасности COVID-19
Погиб командир «Призрака» Алексей Марков
Погиб командир «Призрака» Алексей Марков
Видео
Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео
01:20
Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета
00:28
Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета
Появилось видео мощного пожара в горах Сочи
00:15
Появилось видео мощного пожара в горах Сочи
Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео
03:32
Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео
Происшествия
80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео
02:46
80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео
Толкающий через дорогу огромный ком школьник попал на видео
00:59
Толкающий через дорогу огромный ком школьник попал на видео
Общество
Столкновения на Таймс-сквер попали на видео
00:55
Столкновения на Таймс-сквер попали на видео
Появилось видео убежища с огромными запасами печенья
00:41
Появилось видео убежища с огромными запасами печенья
В мире Общество
Извержение вулкана на Камчатке попало на видео
00:29
Извержение вулкана на Камчатке попало на видео
Россиянин спрыгнул с 20-метровой скалы в Турции и попал на видео
00:34
Россиянин спрыгнул с 20-метровой скалы в Турции и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение