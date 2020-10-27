Веденеева родилась 10 июля 1953 года в Сталинграде. После переезда в Москву в 1972 году поступила в ГИТИС, уже на первом курсе начала сниматься в кино. В 1973-м вышла картина «Много шума из ничего» с ее участием. Среди самых известных ее работ — роли в фильмах «Здравствуйте, я ваша тётя!» (1975) и «Это мы не проходили» (1975).

Веденеева вела детские передачи «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!» и «В гостях у сказки», программу «Утро» и «Песню года».

Со своим вторым мужем, бизнесменом Юрием Бегаловым она уехала во Францию на семь лет и оставила работу на телевидении. В интервью «Радио Свобода» Веденеева рассказала, что в 1999 году вместе с Бегаловым, родившимся в Тбилиси, они открыли свой бизнес по производству соуса ткемали.

Во Франции Веденеевой продолжали поступать предложения от российских каналов. В частности, ее приглашали вести программу «Я сама», но она отказалась и ведущей стала Юлия Меньшова

На телевидение она вернулась в 2000 году, вместе с Меньшовой вела ток-шоу «Рядом с тобой» на РТР и несколько программ на «Домашнем».

В 2009 года она стала соведущей музыкального фестиваля «Легенды Ретро FM» и тогда же начала играть в театре «Школа современной пьесы».

В 2020 году Веденеева переехала в новый дом на Новорижском шоссе. В интервью «Телепрограмме» она рассказала, что во время самоизоляции стала волонтером: читала детские книги по Zoom для мам, оказавшихся в коронавирусном госпитале с детьми.

У самой актрисы есть сын Дмитрий. По ее словам, он владеет английским и французским языками, пишет статьи, книги и владеет небольшим бизнесом по разработке мобильных приложений.

Летом 2020-го у актрисы начались репетиции в новом спектакле и съемки в сериале «Детектив на миллион» для канала «ТВ Центр».