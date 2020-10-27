Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Что стало с телеведущей Татьяной Веденеевой 

Александр Котлеткин 5 часов назад
Веденеева родилась 10 июля 1953 года в Сталинграде. После переезда в Москву в 1972 году поступила в ГИТИС, уже на первом курсе начала сниматься в кино. В 1973-м вышла картина «Много шума из ничего» с ее участием. Среди самых известных ее работ — роли в фильмах «Здравствуйте, я ваша тётя!» (1975) и «Это мы не проходили» (1975).
Веденеева вела детские передачи «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!» и «В гостях у сказки», программу «Утро» и «Песню года».
Со своим вторым мужем, бизнесменом Юрием Бегаловым она уехала во Францию на семь лет и оставила работу на телевидении. В интервью «Радио Свобода» Веденеева рассказала, что в 1999 году вместе с Бегаловым, родившимся в Тбилиси, они открыли свой бизнес по производству соуса ткемали.
Во Франции Веденеевой продолжали поступать предложения от российских каналов. В частности, ее приглашали вести программу «Я сама», но она отказалась и ведущей стала Юлия Меньшова.
На телевидение она вернулась в 2000 году, вместе с Меньшовой вела ток-шоу «Рядом с тобой» на РТР и несколько программ на «Домашнем».
В 2009 года она стала соведущей музыкального фестиваля «Легенды Ретро FM» и тогда же начала играть в театре «Школа современной пьесы».
В 2020 году Веденеева переехала в новый дом на Новорижском шоссе. В интервью «Телепрограмме» она рассказала, что во время самоизоляции стала волонтером: читала детские книги по Zoom для мам, оказавшихся в коронавирусном госпитале с детьми.
У самой актрисы есть сын Дмитрий. По ее словам, он владеет английским и французским языками, пишет статьи, книги и владеет небольшим бизнесом по разработке мобильных приложений.
Летом 2020-го у актрисы начались репетиции в новом спектакле и съемки в сериале «Детектив на миллион» для канала «ТВ Центр».
Видео дня. Таксист высадил Водонаеву на дороге из-за маски
Комментарии 5
Общество , Фото , Татьяна Веденеева , Юлия Меньшова , радио "Свобода" , ТВ Центр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео мести за русского генерала
Появилось видео мести за русского генерала
«Примитивно дурят»: Андреева об опасности COVID-19
«Примитивно дурят»: Андреева об опасности COVID-19
Поражение «Слуги народа»: масштаб катастрофы уточняется
Поражение «Слуги народа»: масштаб катастрофы уточняется
Умер Успенский
Умер Успенский
Видео
Опубликовано видео мощных лесных пожаров в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео мощных лесных пожаров в Калифорнии
Появилось видео разрушенной оползнем деревни
00:25
Появилось видео разрушенной оползнем деревни
Появилось видео с места перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР
00:29
Появилось видео с места перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР
Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео
01:20
Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета
00:28
Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета
Появилось видео мощного пожара в горах Сочи
00:15
Появилось видео мощного пожара в горах Сочи
Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео
03:32
Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео
Происшествия
80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео
02:46
80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео
Соратник Тесака найден мертвым в лесу
04:47
Соратник Тесака найден мертвым в лесу
Происшествия
Лавров ушел на самоизоляцию
01:13
Лавров ушел на самоизоляцию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение