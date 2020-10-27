Министр здравоохранения Ростовской области ушла в отставку 

«Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева, сегодня, 27 октября, освобождена от замещаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская — по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию», — говорится в сообщении на сайте областного правительства.