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Министр здравоохранения Ростовской области ушла в отставку 

Алиса Селезнёва 11 минут назад
Министр здравоохранения Ростовской области ушла в отставку
Фото: РИА Новости
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку в связи с выходом на пенсию. Об этом говорится в сообщении на портале правительства региона.
«Рамблер» писал, что на прошлой неделе средства массовой информации сообщили, что в Городской больнице № 20 в Ростове-на-Дону умерли 13 пациентов с COVID-19 якобы из-за нехватки медицинского кислорода, возникшей в результате проблем со снабжением. Начальник регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин назвал фейком информацию о причинах их смерти.

«Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева, сегодня, 27 октября, освобождена от замещаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская — по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию», — говорится в сообщении на сайте областного правительства.

В релизе отмечается, что исполнять обязанности главы Минздрава региона будет замминистра по лечебной работе Александр Крат.
По данным РИА Новости, также стало известно об увольнении Надежды Левицкой с поста начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону.
Комментарии
Общество , Сергей Тюрин , Василий Голубев , Татьяна Быковская , Минздрав РФ
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