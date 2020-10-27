Назван срок отмены масок 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», проходит форум «Здоровое общество». Попова выступила в ходе него. В частности, она заявила, что не считает, что людям придется носить маски всегда. Руководительница Роспотребнадзора выразила уверенность, что будут найдены другие способы защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить», — отметила она.

Попова подчеркнула, что лишь постоянное соблюдение правил безопасности, в том числе ношение масок, защищает от заболевания коронавирусной инфекцией. Она назвала защиту от этого главным в настоящее время. По ее словам, это позволит с успехом дойти до момента вакцинации и защититься на то время, на которое позволит вакцина.

«Дальше будем ревакцинировать», — добавила глава Роспотребнадзора.

Также она сообщила, что коронавирус не стал ни слабее, ни сильнее; что у России есть все необходимое для первичного реагирования на новые инфекции; что началось производство вакцины против коронавируса «Эпиваккорона»; что тест-системы, которые будут определять наличие антител к коронавирусу на уровнях иммунной памяти, близки к регистрации.

Сегодня Роспотребнадзор выпустил постановление, которым предписал гражданам носить защитные маски в местах скопления людей по всей стране. Также ведомство рекомендовало приостановить работу заведений общественного питания и проведение развлекательных мероприятий в ночное время — с 23:00 до 06:00.