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Назван срок отмены масок 

Артём Кульша 20 минут назад
Назван срок отмены масок
Фото: ТАСС
Однажды обязательное ношение защитных масок будет отменено. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», проходит форум «Здоровое общество». Попова выступила в ходе него. В частности, она заявила, что не считает, что людям придется носить маски всегда. Руководительница Роспотребнадзора выразила уверенность, что будут найдены другие способы защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить», — отметила она.

Попова подчеркнула, что лишь постоянное соблюдение правил безопасности, в том числе ношение масок, защищает от заболевания коронавирусной инфекцией. Она назвала защиту от этого главным в настоящее время. По ее словам, это позволит с успехом дойти до момента вакцинации и защититься на то время, на которое позволит вакцина.

«Дальше будем ревакцинировать», — добавила глава Роспотребнадзора.

Также она сообщила, что коронавирус не стал ни слабее, ни сильнее; что у России есть все необходимое для первичного реагирования на новые инфекции; что началось производство вакцины против коронавируса «Эпиваккорона»; что тест-системы, которые будут определять наличие антител к коронавирусу на уровнях иммунной памяти, близки к регистрации.
Сегодня Роспотребнадзор выпустил постановление, которым предписал гражданам носить защитные маски в местах скопления людей по всей стране. Также ведомство рекомендовало приостановить работу заведений общественного питания и проведение развлекательных мероприятий в ночное время — с 23:00 до 06:00.
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Комментарии
Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор
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