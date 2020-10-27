Россиян предупредили о коварстве коронавируса

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭЛариса Попович рассказала о коварстве коронавируса и призвала россиян отказаться от «социального эгоизма» и легкомысленного отношения к пандемии.
«Инфекция на самом деле странная, коварная и непредсказуемая. Более того, исследования показывают: проходя через популяцию заболевших людей, вирус не ослабляется», – передает «Комсомольская правда» ее слова.
Попович добавила, что недопустимо пренебрегать средствами индивидуальной защиты, одной из самых необходимых мер является ношение масок.
Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах на фоне ситуации с коронавирусом. Также Роспотребнадзор обязал регионы проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тыс. населения. Вместе с тем рекомендуется запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания на всей территории России с 23.00 до 06.00.