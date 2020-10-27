«Ест еду из ресторанов»: Ефремову заблокировали счета 

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима . 22 октября Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляционных жалоб на приговор снизил срок наказания до 7,5 года.

Сегодня «Мэш» сообщил, что налоговая служба арестовала счета Ефремова. Он был индивидуальным предпринимателем и платил налоги сам. В 2020 году актер был исключен из реестра малых и средних предпринимателей. Также он не подал налоговую декларацию. По этой причине его счета и были заблокированы.

«На нем еще висит иск в 111 тысяч на похоронные расходы. Кроме того, в СИЗО он не ест баланду, еду заказывает из ресторана», — отмечает телеграм-канал.

В июле средства массовой информации сообщали, что в 2016-2020 годах Ефремов заключил с театром «Современник» 11 государственных контрактов на общую сумму в 32,3 миллиона рублей. Актер зарабатывал по 100 тысяч рублей за каждый спектакль, сыгранный в Москве и Московской области, по 200 тысяч рублей за каждый спектакль, сыгранный в других городах России, и по 10 тысяч рублей за каждую репетицию.