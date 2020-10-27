«Ест еду из ресторанов»: Ефремову заблокировали счета 

Банковские счета актера Михаила Ефремова заблокированы. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима. 22 октября Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляционных жалоб на приговор снизил срок наказания до 7,5 года.
Сегодня «Мэш» сообщил, что налоговая служба арестовала счета Ефремова. Он был индивидуальным предпринимателем и платил налоги сам. В 2020 году актер был исключен из реестра малых и средних предпринимателей. Также он не подал налоговую декларацию. По этой причине его счета и были заблокированы.
«На нем еще висит иск в 111 тысяч на похоронные расходы. Кроме того, в СИЗО он не ест баланду, еду заказывает из ресторана», — отмечает телеграм-канал.
В июле средства массовой информации сообщали, что в 2016-2020 годах Ефремов заключил с театром «Современник» 11 государственных контрактов на общую сумму в 32,3 миллиона рублей. Актер зарабатывал по 100 тысяч рублей за каждый спектакль, сыгранный в Москве и Московской области, по 200 тысяч рублей за каждый спектакль, сыгранный в других городах России, и по 10 тысяч рублей за каждую репетицию.