В России ввели всеобщий масочный режим

Согласно постановлению ведомства, гражданам предписывается носить защитные маски в местах скопления людей. Также в документе содержится рекомендация приостановить работу заведений общественного питания и проведение развлекательных мероприятий в ночное время — с 23:00 до 06:00.
Помимо этого постановления, сегодня Роспотребнадзор выпустил информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В нем сказано, что, по данным на 27 октября, прирост числа заболевших в мире за сутки составил 452,9 тысячи случаев, больше всего — в Европе (244,9 тысячи случаев).
Также в публикации сказано, что в настоящее время в целях борьбы с пандемией во всех пунктах пропуска через государственную границу России проводится усиленный контроль лиц, прибывающих из неблагополучных регионов; организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими; издано более 300 нормативных, методических и рекомендательных документов.
«Решения о поэтапном снятии ограничений принимаются высшими должностными лицами субъектов федерации на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов федерации. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — добавили в ведомстве.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 43,4 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,53 миллиона.