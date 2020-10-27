В России ввели всеобщий масочный режим

Роспотребнадзор ввел масочный режим на всей территории России . Об этом сообщает ТАСС.

Согласно постановлению ведомства, гражданам предписывается носить защитные маски в местах скопления людей. Также в документе содержится рекомендация приостановить работу заведений общественного питания и проведение развлекательных мероприятий в ночное время — с 23:00 до 06:00.

Помимо этого постановления, сегодня Роспотребнадзор выпустил информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В нем сказано, что, по данным на 27 октября, прирост числа заболевших в мире за сутки составил 452,9 тысячи случаев, больше всего — в Европе (244,9 тысячи случаев).

Также в публикации сказано, что в настоящее время в целях борьбы с пандемией во всех пунктах пропуска через государственную границу России проводится усиленный контроль лиц, прибывающих из неблагополучных регионов; организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими; издано более 300 нормативных, методических и рекомендательных документов.

«Решения о поэтапном снятии ограничений принимаются высшими должностными лицами субъектов федерации на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов федерации. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — добавили в ведомстве.