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Россиянам назвали год завершения пандемии коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Россиянам назвали год завершения пандемии коронавируса
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»
Пандемия коронавируса завершится не раньше 2022 года. Об этом заявил доктор медицинских наук, инфекционист, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, передает «Интерфакс» во вторник, 27 октября.
При этом он признал, что пандемия может закончиться быстрее, если появится «чудесная вакцина», которой хватит на все население страны — «что даже трудно себе представить».

«Вопрос в том, что считать вакциной — один мой знакомый из стран Восточной Европы считает, что у него есть вакцина, потому что они сделали рекомбинантный белок, который включает определенные белки», — отметил Фаворов.

Кроме того, он признал, что случаи повторного заражения действительно есть, однако их число незначительно по сравнению с общим числом заболевших. В связи с этим он отметил, что стран-лидеров в борьбе с пандемией коронавируса нет. «Критерий во время эпидемии только один — достаточность коек для тяжелых [больных]. Если человек не дышит и его не подключить к аппарату, он умрет, поверьте мне», — сказал Фаворов.
Ранее вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Виктор Зуевзаявил, что стабилизацию эпидемиологической ситуации в России следует ждать летом 2021 года. Специалист предположил, что значительные улучшения будут заметны уже в июле следующего года. Он также подчеркнул, что количество переболевших коронавирусной инфекцией и бессимптомных носителей вируса в стране возросло.
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Общество , Михаил Фаворов , Интерфакс
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