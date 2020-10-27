«Продажные наставники»: на «Голосе» разразился новый скандал 

Телезрители заподозрили, что дочь ведущего Первого канала по блату попала на шоу «Голос». Об этом сообщает «СтарХит».

На днях участница девятого сезона «Голоса» Александра Будникова в ходе слепого прослушивания исполнила песню «Пьяное солнце» певца Alekseev. Все четверо судей повернулись к ней. Между тем телезрители раскритиковали девушку, наставников и Первый канал. Они заподозрили, что Будникова попала на шоу и успешно движется по нему по блату — выяснилось, что она является дочерью ведущего Первого канала Романа Будникова

«Зачем папа тащит свою дочу на сцену, ведь понимает, что ей можно подпевать в кругу родни за праздничным столом. Зачем плодить этих безголосых? Вот от таких блатных протеже противно смотреть "Голос" и этих продажных наставников», — написал один из пользователей социальных сетей.

Некоторые другие сравнили ситуацию с Будниковой с ситуацией с Микеллой Абрамовой, дочерью певицы Алсу. В апреле, как сообщал «Рамблер», она выиграла шестой сезон «Голоса. Дети» по результатам зрительского голосования. В мае результаты были аннулированы по причине вскрывшихся подтасовок в пользу Абрамовой.

Недавно Будникова рассказала, что стала подвергаться травле в соцсетях, но не намерена из-за этого отказываться от дальнейшего участия в «Голосе». Тем временем один из судей, рэпер Баста, заверил, что не знал о том, чьей дочерью является Будникова, а если бы знал, то все равно повернулся бы к ней, потому что Будникова пела талантливо, качественно и профессионально.