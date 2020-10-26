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Названо число скрывших результаты тестов на коронавирус москвичей

Мослента
4 часа назад
Более двух процентов москвичей, вернувшихся из заграничных поездок, в установленный срок не разместили на Едином портале государственных и муниципальных услуг результаты тестов на COVID-19. Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора.
Сколько москвичей скрыли результаты теста на COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ведомство разослало гражданам, не выполняющим это требование, 2313 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 1638 протоколов.
Отмечается, что административные материалы в отношении 1095 граждан были направлены в районные суды, 133 гражданам были присуждены штрафы на сумму 1 миллион 789 тысяч рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах.
25 октября в России выявили 16 710 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число заражений зарегистрировано в Москве (4455), Санкт-Петербурге(709) и Московской области (491). За сутки умерли 229 человек.
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