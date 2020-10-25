Актер Сергей Никоненко попал в реанимацию

Звёздный актер сериала Каменская», 79-летний Сергей Никоненко попал в реанимацию с коронавирусом. Артист был в тяжелом состоянии, но его спасли врачи. Сейчас он проходит реабилитацию дома. Об этом в эфире НТВрассказал сам актер.
Никоненко не жаловался на здоровье, но несколько дней назад почувствовал себя плохо, он задыхался и не мог дышать.
Тест на COVID-19 показал отрицательный результат, но врачи провели КТ и решили госпитализировать артиста.
«Коронавирус. Симптомы были дыхательные. Тест сказал, что ничего нету, и все чисто. Забрали 2,5 тысячи денег, но обманули. Я в этот же день сделал КТ, и все обнаружили. И попал в реанимацию», - сказал Сергей Никоненко по телефону.
Он признался, что сейчас чувствует себя нормально. Предстоит реабилитация в 2 недели, актер будет находиться дома.
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