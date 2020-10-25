Греция продлила разрешение для въезда россиян

«Сообщается о продлении до 8 ноября 2020 года директивы по воздушному транспорту для России (постоянные жители), которая предусматривает въезд только с отрицательным результатом теста на COVID-19, взятым методом ПЦР не более чем за 72 часа до прилёта, в аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона, максимум 500 пассажиров в неделю», — говорится в сообщении.