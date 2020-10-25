Раскрыты опасные последствия самолечения при COVID-19

По его словам, бесконтрольный прием таких препаратов может нарушить баланс в организме и в итоге нормальная работа иммунной системы будет нарушена.

В частности, если самостоятельно принимать антибиотик азитромицин, который назначают при лечении коронавируса, то может возникнуть аллергическая реакция. Пациентам с ослабленным здоровьем и хроническими болезнями могут грозить более серьезные проблемы.