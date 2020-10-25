Раскрыты опасные последствия самолечения при COVID-19

Российский врач, аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев раскрыл опасность лекарств против COVID-19. Самолечение с бесконтрольным приемом таких препаратов может привести к неожиданным последствиям для иммунной системы. Слова эксперта передаёт URA.RU.
«Всегда опасность есть. Эти препараты практически все влияют на иммунную систему. Кто может сказать, как у вас работает иммунная система?» — сказал Щепеляев.
По его словам, бесконтрольный прием таких препаратов может нарушить баланс в организме и в итоге нормальная работа иммунной системы будет нарушена.
В частности, если самостоятельно принимать антибиотик азитромицин, который назначают при лечении коронавируса, то может возникнуть аллергическая реакция. Пациентам с ослабленным здоровьем и хроническими болезнями могут грозить более серьезные проблемы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ученые обнаружили неожиданную опасность вакцин от COVID-19.