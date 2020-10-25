Под ударом 12 регионов: Гидрометцентр предупредил россиян 

В 12 регионах России ожидаются снег, дождь и гололед. Непогода придет в ближайшие дни. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптика цитирует ТАСС.
«Самая некомфортная погода на востоке страны. Связано это с циклонической деятельностью», — отметил метеоролог.
По его словам, в Приморье, на Сахалине, Курильских островах, Камчатке, ожидаются дождь, снег, мокрый снег. Ветер усилится до 25-30 м/с.
Непогода также придет на юг Хабаровского края, в Амурскую область и Еврейскую АО. Синоптик предупредил о гололеде и изморози в этих регионах. Они могут нести угрозу электроснабжению и транспорту. Ветер усилится до 18-23 м/с.
Всевозможные осадки и гололед прогнозируются и на Алтае, в Тыве, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областях.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Вильфанд объяснил, почему рано давать прогноз погоды на зиму.