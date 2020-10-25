Под ударом 12 регионов: Гидрометцентр предупредил россиян 

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«Самая некомфортная погода на востоке страны. Связано это с циклонической деятельностью», — отметил метеоролог.

По его словам, в Приморье, на Сахалине, Курильских островах, Камчатке, ожидаются дождь, снег, мокрый снег. Ветер усилится до 25-30 м/с.

Непогода также придет на юг Хабаровского края, в Амурскую область и Еврейскую АО. Синоптик предупредил о гололеде и изморози в этих регионах. Они могут нести угрозу электроснабжению и транспорту. Ветер усилится до 18-23 м/с.

Всевозможные осадки и гололед прогнозируются и на Алтае, в Тыве, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областях.