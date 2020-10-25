Российские школы переходят на «дистанционку» 

«На период с 26 октября 2020 года по 22 ноября 2020 года все общеобразовательные организации региона должны перейти на дистанционное обучение. Высшим учебным заведениям Кузбасса рекомендовано вернуться к дистанционным занятиям», — сказано в сообщении.