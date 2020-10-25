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Российские школы переходят на «дистанционку» 

Майк Габриелян 1 час назад
Российские школы в регионах начали переходить на дистанционное обучение. Так, с 26 октября на удаленку переводят все учебные заведения Кузбасса. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства Кемеровской области.

«На период с 26 октября 2020 года по 22 ноября 2020 года все общеобразовательные организации региона должны перейти на дистанционное обучение. Высшим учебным заведениям Кузбасса рекомендовано вернуться к дистанционным занятиям», — сказано в сообщении.

В октябре стало известно, что на дистанционное обучение также переводятся школы в Москве, Ульяновской области, на Сахалине, в Забайкальском крае, в нескольких городах Свердловской области.
Министр просвещения России Сергей Кравцов ранее заявил, что в российских школах не зафиксировано вспышек коронавируса, поэтому всероссийского перевода на дистанционное обучение не планируется. По данным министра, только 0,3% школ в стране закрыты из-за карантина.
Как сообщал «Рамблер», вице-премьер Татьяна Голикова поддержала дистанционное образование. Оно должно стать постоянной частью учебного процесса.
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Общество , Видео , Татьяна Голикова , Сергей Кравцов
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