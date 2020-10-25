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«Русские вымирают»: раскрыты «убийственные» цифры 

Майк Габриелян 1 час назад
Эксперт заявил, что русские вымирают и могут уйти в историю, из-за того что чиновники активно стимулируют приток мигрантов. Об этом сообщает «Царьград».
Экономический обозреватель Юрий Пронько раскритиковал новую инициативу правительства по выплатам пенсий гастарбайтерам из российского бюджета. По его мнению, чиновники активно стимулируют приток мигрантов в страну и одновременно говорят о беспрецедентных потерях среди местного населения.

«Русские вымирают, но чиновники нашли нам замену. Мигранты из стран ближнего зарубежья», — сказал Пронько.

Он привел цифры, назвав их «убийственными».
Из-за пандемии в этом году численность россиян упадет более чем на 352,5 тысячи человек. Это в 10 раз больше, чем показатель 2019 года. А через пять лет число русских может сократиться на 1 миллион 200 тысяч человек.
По средним расчётам Росстата, в 2021 году в России будет жить 27,5 миллиона детей в возрасте до 15 лет. В 2036 году — уже 20,5 миллиона. За 15 лет количество детей уменьшится на 7 миллионов.

«Даже в высоком варианте прогноза детей будет меньше на 4 миллиона 400 тысяч. В самом худшем — на 9 миллионов 600 тысяч. Это тяжелейший вызов для российского государства и общества», — подытожил эксперт.

По его словам, такими темпами русский народ может «в буквальном смысле уйти в историю».
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт заявил о серьёзном изменении баланса трудовых ресурсов из-за падения миграционных потоков в Россию и отъезда иностранцев.
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Общество , Видео , Юрий Пронько , Росстат
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