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Онищенко назвал срок и условия победы над коронавирусом 

Ura.Ru 2 часа назад
При соблюдении противоэпидемических мер уровень заболеваемости коронавирусом в России может снизиться уже этой зимой. Об заявил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Если мы с вами будем выполнять все требования, которые нам предписаны, тогда мы можем и закончить это в течение очень короткого времени», — сказал Онищенко.

Исходя из его подсчетов, уровень заболеваемости может упасть в период с ноября по январь. Для достижения цели необходимо соблюдать дистанцирование, использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки и перевести максимальное число людей на удаленную работу. Также Онищенко считает необходимым вакцинацию людей пожилого возраста, пишет ТАСС.
Что станет с COVID-19 в ближайшие годы
Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков считает, что коронавирус никуда не исчезнет. По его словам, случаи заражения будут встречаться еще несколько лет. По мнению врача Владимира Зайцева, легче всего подхватить COVID-19 в общественном транспорте, передает «Царьград». Также среди опасных мест он назвал магазины, ночные клубы, кинотеатры и клиники.
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Общество , Видео , Геннадий Онищенко , Евгений Тимаков , Госдума , Царьград ТВ , ИТАР-ТАСС
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