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Доктор Мясников объяснил, почему Трамп легко перенёс коронавирус

News.ru
36 минут назад
Главный врач Городской клинической больницы 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что нахождение в группе риска по коронавирусу не обязательно приводит к тяжёлому течению болезни. В качестве примера он привёл случай президента США Дональда Трампа.
Мясников объяснил, почему Трамп легко перенёс коронавирус
Фото: drmyasnikov.rudrmyasnikov.ru
Да, он по возрасту, по весу — группа риска. Но это не значит, что если тебе 80 лет, у тебя диабет и ты толстый, ты обязательно умрёшь от COVID-19. Просто твои риски значительно выше, — цитирует врача НТВ.
Он добавил, что считает вакцинацию оправданной в качестве заботы о группах риска, однако в плане победы над заразой больше верит в коллективный иммунитет.
Я думаю, что COVID даст нам коллективный иммунитет намного быстрее, когда он прокатится по миру, даст коллективный иммунитет и выродится окончательно в банальное ОРЗ, — отметил Мясников.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Мясников рассказал о развитии коронавируса у человека. По его словам, COIVID-19 может протекать по четырём сценариям: люди могут переносить болезнь бессимптомно, с симптомами ОРЗ, с осложнениями в виде нетяжёлой пневмонии и в агрессивной форме с тяжёлой пневмонией. Последний вариант является особо опасным для людей с хроническими заболеваниями.
Общество,Александр Мясников,Дональд Трамп,НТВ,Соединенные Штаты,
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