Мясников объяснил, почему Трамп легко перенёс коронавирус

Он добавил, что считает вакцинацию оправданной в качестве заботы о группах риска, однако в плане победы над заразой больше верит в коллективный иммунитет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Мясников рассказал о развитии коронавируса у человека. По его словам, COIVID-19 может протекать по четырём сценариям: люди могут переносить болезнь бессимптомно, с симптомами ОРЗ, с осложнениями в виде нетяжёлой пневмонии и в агрессивной форме с тяжёлой пневмонией. Последний вариант является особо опасным для людей с хроническими заболеваниями.