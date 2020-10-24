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Красноярске прошёл митинг антимасочников и ковид-диссидентов. Об этом сообщает местный телеканал ТВК.

Около 30 человек собрались в полдень в Сквере космонавтов. Почти все пришли без масок, хотя организаторы призывали надеть защитные средства. Среди протестующих было много пенсионеров, которые находятся в группе риска. Акция прошла под лозунгом «Маски не работают!».

Кроме того, ковид-диссиденты делились теориями заговора. Звучали речи о самолётах, якобы распыляющих вредные

вещества, и опасных для здоровья термометрах.

«Вы знаете, что ковида такого нет? В медицинском справочнике такого понятия, COVID-19, нет. Это название операции по уничтожению людей», — утверждали диссиденты.

Красноярский психолог заявил, что подобными измышлениями люди стремятся защитить себя от страха смерти. Кроме того, диссидентству способствуют интернет и соцсети.

«Зачастую в качестве "экспертов" выступают малообразованные, но очень активные люди». — сказал Александр Дорожкин, внештатный психолог министерства здравоохранения Красноярского края.

Митинг продлился час. Полицейские следили за порядком, но не вмешивались в происходящее.