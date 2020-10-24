Путислав и Эсмеральда: какие имена дают россияне детям

Подмосковье назвали самые необычные имена, данные новорожденным в нынешнем году. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на главное управление ЗАГС Московской области.

Среди девочек были зарегистрированы Евангелина, Ренавия, Эсмеральда и Властимира. Мальчиков называли не менее оригинально: Иссак-Ньютон, Астрэй, Путислав.

Однако самыми популярными в регионе остались привычные имена древнееврейского, греческого и латинского происхождения: Мария, Анна, София, Александр, Михаил и Максим.

В Подмосковье в этом году родилось более 60 тысяч детей.