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Путислав и Эсмеральда: названы необычные имена новорожденных в Подмосковье

Майк Габриелян
46 минут назад
В Подмосковье назвали самые необычные имена, данные новорожденным в нынешнем году. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на главное управление ЗАГС Московской области.
Путислав и Эсмеральда: какие имена дают россияне детям
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Среди девочек были зарегистрированы Евангелина, Ренавия, Эсмеральда и Властимира. Мальчиков называли не менее оригинально: Иссак-Ньютон, Астрэй, Путислав.
Однако самыми популярными в регионе остались привычные имена древнееврейского, греческого и латинского происхождения: Мария, Анна, София, Александр, Михаил и Максим.
В Подмосковье в этом году родилось более 60 тысяч детей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что москвичи в 2019 году называли детей Гермиона, Реал, Данте, Рюрик, Феникс, Гагарин, Один и Златоцвета.
Общество,Реал,Московская Область,
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