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Рецепты

Оценена необходимость маски при минусовой температуре 

Майк Габриелян 52 минуты назад
Врач и эксперт-диагност Александр Соловьев рассказал, надо ли носить маски при минусовой температуре. Мнение медика приводит портал E1.ru.
Соловьев заявил, что маска и при низких температурах способна защитить дыхательные пути человека.

«Это тот же барьер. Другое дело, что в морозную погоду маска будет покрываться инеем от дыхания, и это может быть некомфортно», — сказал специалист.

Врач отметил, что носить маску на открытых пространствах не имеет смысла. Она необходима в помещениях и общественном транспорте, где скапливаются люди. Там не должно быть температуры ниже нуля.
Назван парадокс второй волны коронавируса
Эксперт также посоветовал надевать средство индивидуальной защиты не на улице, а при входе в помещение. Если маска намокнет, её надо заменить, потому что через мокрую ткань сложно дышать и в кровь будет попадать меньше кислорода.
Ранее «Рамблер» сообщал, что японские ученые провели эксперимент и раскрыли истинную эффективность масок.
Комментарии 3
Общество , Видео , Александр Соловьев
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