Онищенко обратился с призывом к россиянам 

"Я лишь попрошу всех вместе и каждого в отдельности: соблюдайте, пожалуйста, те меры, которые всем знакомы, но которые многие стараются игнорировать. Все зависит от нас. Если мы будем соблюдать их, то сохраним миллионы часов здоровой жизни", — заявил парламентарий.