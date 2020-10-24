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Онищенко обратился с призывом к россиянам 

РИА Новости 3 часа назад
Онищенко обратился с призывом к россиянам
Фото: РИА Новости
Бывший главный санитарный врач России, депутат ГосдумыГеннадий Онищенко в эфире НСН призвал россиян соблюдать меры предосторожности в условиях пандемии COVID-19.

"Я лишь попрошу всех вместе и каждого в отдельности: соблюдайте, пожалуйста, те меры, которые всем знакомы, но которые многие стараются игнорировать. Все зависит от нас. Если мы будем соблюдать их, то сохраним миллионы часов здоровой жизни", — заявил парламентарий.

Из-за сложной эпидемиологической обстановке во многих регионах России действует так называемый масочный режим, подразумевающий обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах.
Согласно последним данным оперштаба, в России за сутки выявили 17,3 тысячи заболевших коронавирусом. Всего в стране зафиксировано почти 1,5 миллиона инфицированных.
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