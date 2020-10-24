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Врач оценил необходимость ношения масок при минусовой температуре 

Lenta.ru и ещё 2 5 часов назад
Оценена необходимость ношения масок зимой
Фото: РИА Новости
Врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев оценил необходимость ношения масок при минусовой температуре. Об этом пишет портал E1.ru News.
Он ответил на вопрос о том, стоит ли надевать средство защиты в мороз.

«Не знаю, чем работа масок при температуре ниже нуля будет отличаться от работы при температуре выше нуля. Это тот же барьер. Другое дело, что в морозную погоду маска будет покрываться инеем от дыхания, и это может быть некомфортно. Но носить маску на открытых пространствах не имеет смысла», — объяснил доктор.

По словам Соловьева, маска нужна в помещениях при скоплении людей и в общественном транспорте. В таких местах температуры ниже нуля, по его словам, быть не должно.
Если ткань маски намокла, то пора ее заменить, считает врач. Он посоветовал надевать маску не на улице, а при входе в помещение, и добавил, что через мокрую ткань сложно дышать.
Ранее главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясниковвысказался по поводу полицейских, которые задерживают людей без масок в период пандемии. По его словам, закон нужно выполнять. Однако он добавил, что ему стало стыдно наблюдать за действиями полицейских.
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Общество , Александр Соловьев
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