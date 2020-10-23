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Брат Эдуарда Успенского умер от коронавируса 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Умер Успенский
Фото: globallookpress.com
Младший брат Эдуарда Успенского скончался в одной из столичных больниц. Юрия Николаевича кремируют в Хованском крематории в понедельник, 26 октября. Ему был 81 год. Этой скорбной новостью с Sobesednik.ru поделилась невестка покойного — Марина.
— Юрия Николаевича не стало 21 октября, — рассказывает Марина Успенская. — Незадолго до своего ухода он решил съездить в санаторий, мы с мужем его всячески отговаривали от этой поездки в связи с пандемией, но он настоял на своём.

«Может, это моя последняя поездка», — предположил Успенский и отправился на отдых, не послушав сына Алексея и Марину.

Из санатория Юрий Николаевич вернулся раньше положенного срока, почувствовал недомогание. Поднялась температура, и пришлось вызывать Скорую помощь.
Брат Эдуарда Успенского скончался на 82-м году жизни//фото: скриншот "Россия 1"

— Незадолго до ухода, — рассказывает Марина, — дедушка вспоминал свою жену, маму Лёши — Галину Матвеевну, которая ушла от нас в 2011 году. Нас это воспоминание насторожило.

«Скоро я встречусь с Галей», — задумчиво сказал Юрий Николаевич. Вскоре его увезли в больницу, из которой он уже не вернулся.
— Нам будет не хватать Юрия Николаевича. Я пришла в эту замечательную семью двадцать лет тому назад. Эдуард Николаевич подарил нам на свадьбу Чебурашку, который у нас до сих пор живет в семье. С тех пор мы были все вместе и в горе, и в радости. Он был живчиком, который любил жизнь, и мы с мужем думали, что наш папа проживёт ещё как минимум лет десять. Наша дочь Алёнка скучает по дедушке.

Единственная племянница Юрия Успенского — Татьяна — узнала о смерти родного дяди последней. Великодушные Марина с Алексеем решили всё же, что родственнице надо сообщить, хотя Татьяна, по их словам, не звонила дяде — звонил всегда он ей сам.
А в последнее время Юрий Николаевич и вовсе перестал понимать племянницу, когда она выступила с обвинениями против своего покойного отца, обвинив его в жестокости и назвав тираном. Юрий Николаевич встал стеной на защиту любимого родного брата и просил племянницу остановить агрессию.

— Теперь они все встретятся на небесах, как предчувствовал Юрий Николаевич. И у них всё будет хорошо, — сказала нам Марина. — По-другому и быть не может. Юрий Николаевич и его брат были достойными людьми. Светлая им память.

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Общество , ИД "Собеседник"
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