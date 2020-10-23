Дукалис из сериала бросил семью ради студентки

Журналисты издания Утро.ru рассказали читателям, как сложилась судьба актера Сергея Селина, который стал известен широкой публике благодаря роли полицейского Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей». Артист тщательно скрывает свою личную жизнь, но в одном из интервью приоткрыл завесу тайны.

Селин сейчас состоит во втором браке. В первом он прожил 22 года с однокурсницей по актерскому училищу Ларисой. У пары родился сын Прохор. Супруга актера снялась в нескольких эпизодах «Улицы разбитых фонарей», а потом стала секретарем супруга. Селин уверяет, что сразу понял, что они с женой совершенно разные люди, но от ухода из семьи его держал совместный ребенок. Ситуация изменилась, когда сын вырос, а в жизни Селина появилась 17-летняя студентка Анна.

С молодой девушкой актер познакомился, когда она училась на первом курсе университета. Селин уверяет, что изначально с Анной его связывали исключительно платонические отношения. В 2008 году звезда «Улицы разбитых фонарей» решился на развод. Когда Анне исполнился 21 год пара поженилась. В настоящее время они воспитывают двух совместных детей: дочь Машу и сына Макара.