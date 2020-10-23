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Стало известно о VIP-камере Ефремова 

Lenta.ru 44 минуты назад
Ефремов в СИЗО живет в VIP-камере
Фото: РИА Новости
Стало известно об условиях VIP-камеры в московском СИЗО «Водник», где находится осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник.
По его словам, с самых первых дней в распоряжении артиста отдельный санузел, холодильник, обеденный стол. Он ежедневно заказывает блюда из столичных ресторанов. Тюремная еда ему не нравится.
Ефремов много спит и читает. А также он каждый день гуляет на свежем воздухе, но во дворе СИЗО и всего два часа.
Изменение приговора Ефремову объяснили
Вскоре его этапируют в колонию общего режима.
22 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор актеру в виде восьми лет лишения свободы. В итоге ему снизили срок на полгода благодаря возмещению морального вреда потерпевшим. Защита Ефремова намерена обжаловать это решение. Сторона потерпевших заявила, что довольна таким исходом дела.
Артист перевел на счета трех родственников погибшего по одному миллиону рублей.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Он погиб.
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Комментарии 16
Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мосгорсуд , ФСИН
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