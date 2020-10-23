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Познер предупредил об угрозе начала Третьей мировой войны 

Вести Подмосковья 1 час назад
Познер заговорил о Третьей мировой
Фото: ТАСС
Журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что в мире между странами нет доверия. Именно это может грозить Третьей мировой войной. Россия и НАТО рассматривают друг друга как угрозу. Об этом и многом другом Познер рассказал в эфире программы «Честно говоря…» на «Радио 1».

«Появление НАТО на границе России рассматривается так, потому что время полёта ракеты от этой точки до Москвы намного меньше, чем от нашей самой близкой к Америке точки. То есть опасность того, что эта угроза висит, может привести к такому психологическому решению: «Слушайте, ребята, давайте вдарим, пока не поздно. А то вдарят они». То есть здесь нет никакой логики, есть совсем другое. Я считаю, что мы всё время на грани. И это не потому, что кто-то планирует начать войну, чтобы что-то завоевать, а из-за опасений», — отметил Познер.

Он также поднял вопрос о трудностях, с которыми сталкивается Крым после присоединения к России. По мнению телеведущего, раз уж «решили сделать то, что сделали с Крымом», то теперь необходимо сделать так, чтобы живущие на полуострове люди об этом не пожалели. Познер назвал это моральным обязательством.
Познер: власти должны решать проблемы Крыма
Гость студии ответил и на вопрос о своем отношении к ЛГБТ-сообществам. Познер допустил, что существуют другие нормы и их не обязательно называть отклонениями, так как они биологически существуют. Он рассказал, что недавно принимал участие в программе с участием трансгендеров и ему было «страшно интересно». «Я считаю, что человек имеет право жить так, как он хочет, если только этим он мне не мешает жить так, как я хочу», — отметил Познер.
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Комментарии 22
Общество , Владимир Познер , НАТО
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