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Протоиерея Дмитрия Смирнова похоронили в Москве 

Rambler News Service и ещё 1 17 часов назад
Протоиерея Смирнова похоронили в Петровском парке
Фото: РИА Новости
Протоиерея Дмитрия Смирнова похоронили за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, сообщило «РИА Новости».
На похоронах священника присутствовали свыше 1 тыс. человек. Смирнов ранее являлся настоятелем этого храма.
До похорон в храме Христа Спасителя прошло заупокойное богослужение. По словам председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федора Лукьянова, проститься с протоиереем пришли тысячи человек, многие из приносили цветы.
Отпевание совершил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пропустил его из-за пребывания на карантине.
Дмитрий Смирнов родился в Москве 7 марта 1951 года. Его прадедом являлся священномученик Василий Смирнов. Протоиерей скончался 21 октября в результате хронического заболевания.
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Общество , Иисус Христос , Дмитрий Смирнов , Василий Смирнов , Федор Лукьянов , Патриарх Кирилл , РИА Новости
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