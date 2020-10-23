Протоиерея Смирнова похоронили в Петровском парке

Протоиерея Дмитрия Смирнова похоронили за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, сообщило «РИА Новости».
На похоронах священника присутствовали свыше 1 тыс. человек. Смирнов ранее являлся настоятелем этого храма.
До похорон в храме Христа Спасителя прошло заупокойное богослужение. По словам председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федора Лукьянова, проститься с протоиереем пришли тысячи человек, многие из приносили цветы.
Отпевание совершил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пропустил его из-за пребывания на карантине.
Дмитрий Смирнов родился в Москве 7 марта 1951 года. Его прадедом являлся священномученик Василий Смирнов. Протоиерей скончался 21 октября в результате хронического заболевания.