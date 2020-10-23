Кому разрешили дважды использовать материнский капитал 

правительстве РФ назвали категорию россиян, которые могут повторно использовать материнский капитал. Возможность уже закреплена законодательно, сообщает ТАСС.

Речь идет об обманутых дольщиках, которые вложили средства в строительство жилья, но застройщик впоследствии обанкротился. При этом повторно воспользоваться материнским капиталом смогут только граждане, которые в результате получили не готовую квартиру, а денежную компенсацию. Раньше в таких случаях Пенсионный фонд России (ПФР) требовал вернуть выплату, поэтому россиянам приходилось отстаивать свои права в суде.

Представители кабмина отметили, что теперь возвратом средств в ПФР будет заниматься Фонд защиты прав дольщиков, а сами россияне смогут использовать материнский капитал повторно. Соответствующие поправки были внесены в Закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».

Госдуме Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что депутаты от партии внесли на рассмотрение законопроект о бессрочном продлении программы материнского капитала с его ежегодной индексацией.

12 октября стало известно, что члены российского правительства не поддержали инициативу парламентариев. В отзыве кабмина говорится, что закон за авторством справедливороссов предполагает увеличение финансирования программы, а откуда брать средства парламентарии не указали. Журналисты трактовали решение правительства, как признак того, что выплаты материнского капитала в России в будущем могут отменить.