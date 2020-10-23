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Кому разрешили дважды использовать материнский капитал 

Павел Тиунов 54 минуты назад
В правительстве РФ назвали категорию россиян, которые могут повторно использовать материнский капитал. Возможность уже закреплена законодательно, сообщает ТАСС.
Речь идет об обманутых дольщиках, которые вложили средства в строительство жилья, но застройщик впоследствии обанкротился. При этом повторно воспользоваться материнским капиталом смогут только граждане, которые в результате получили не готовую квартиру, а денежную компенсацию. Раньше в таких случаях Пенсионный фонд России (ПФР) требовал вернуть выплату, поэтому россиянам приходилось отстаивать свои права в суде.
В России может исчезнуть материнский капитал
Представители кабмина отметили, что теперь возвратом средств в ПФР будет заниматься Фонд защиты прав дольщиков, а сами россияне смогут использовать материнский капитал повторно. Соответствующие поправки были внесены в Закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».
Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что депутаты от партии внесли на рассмотрение законопроект о бессрочном продлении программы материнского капитала с его ежегодной индексацией.
12 октября стало известно, что члены российского правительства не поддержали инициативу парламентариев. В отзыве кабмина говорится, что закон за авторством справедливороссов предполагает увеличение финансирования программы, а откуда брать средства парламентарии не указали. Журналисты трактовали решение правительства, как признак того, что выплаты материнского капитала в России в будущем могут отменить.
Комментарии 1
Общество , Видео , Сергей Миронов , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Справедливая Россия , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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