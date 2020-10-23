Раскрыта жестокость Конкина к своему сыну

Владислав Конкин, сын советского актёра Владимира Конкина , рассказал о том, что после серьёзной аварии отец ничем ему не помог и даже не позвонил, чтобы узнать о самочувствии.

Во время шоу «Пусть говорят» на Первом канале отпрыск звезды советского кино сообщил, что сильно обижен на отца. По словам молодого человека, Владимир Конкин не помог ему в трудный период жизни.

Я попал в жёсткую аварию. Лежал с разломанным пополам позвоночником. Врачи сказали, что я не встану и не пойду. Папа даже не позвонил, не то чтобы копеечку какую-то прислать. У меня трое детей. У меня жена на иждивении. Я это запомнил на всю жизнь, — рассказал юноша.

Он добавил, что вместо этого с ним связалась концертный директор отца Елена Переслени и спросила, почему он им не звонит и не жалуется.

Во время шоу адвокат артиста заявил, что Ярослав сам не рассказал Владимиру Конкину про аварию.

Ранее семья заслуженного артиста России Владимира Конкина установила, кто мог быть убийцей его дочери Софии. Актёр и его близкие уверены, что причиной гибели девушки стал вовсе не несчастный случай. Адвокат семьи Юлия Нитченко провела собственное расследование и пришла к определённому выводу. Предполагается, что убить Софию мог её сожитель Михаил Серов . Именно он был последним, кто видел девушку живой. Кроме того, не в его пользу говорит тот факт, что он общался с первым мужем Софии Русланом Подгорным, находящимся в федеральном розыске.

Юрист не исключает, что на преступление Серова и Подгорного могло толкнуть намерение завладеть имуществом знаменитого актёра. Нитченко подчёркивает, что в 2001 году Подгорный уже пытался оформить на себя квартиру Конкина и даже получил согласие матери Софии. Сам актёр в тот момент находился в критическом состоянии в больнице, однако, несмотря на это, оставался в сознании и не подписал документы.

Трагедия произошла в бассейне фитнес-центра 23 сентября. Тренер достал девушку со дна бассейна, а прибывшие медики констатировали клиническую смерть. И хотя в результате реанимационных мероприятий сердце удалось запустить, София всё же скончалась в больнице сутки спустя. В её крови были обнаружены три промилле алкоголя, а также следы диазепама — снотворного средства. Родные погибшей убеждены, что Михаил Серов мог подмешать снотворное в вино, писал NEWS.ru.