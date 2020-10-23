Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Конкин не помог прикованному к кровати сыну 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Раскрыта жестокость Конкина к своему сыну
Фото: globallookpress.com
Владислав Конкин, сын советского актёра Владимира Конкина, рассказал о том, что после серьёзной аварии отец ничем ему не помог и даже не позвонил, чтобы узнать о самочувствии.
Во время шоу «Пусть говорят» на Первом канале отпрыск звезды советского кино сообщил, что сильно обижен на отца. По словам молодого человека, Владимир Конкин не помог ему в трудный период жизни.

Я попал в жёсткую аварию. Лежал с разломанным пополам позвоночником. Врачи сказали, что я не встану и не пойду. Папа даже не позвонил, не то чтобы копеечку какую-то прислать. У меня трое детей. У меня жена на иждивении. Я это запомнил на всю жизнь, — рассказал юноша.

Он добавил, что вместо этого с ним связалась концертный директор отца Елена Переслени и спросила, почему он им не звонит и не жалуется.
Сын Конкина пришел в ярость из-за помощницы отца
Во время шоу адвокат артиста заявил, что Ярослав сам не рассказал Владимиру Конкину про аварию.
Ранее семья заслуженного артиста России Владимира Конкина установила, кто мог быть убийцей его дочери Софии. Актёр и его близкие уверены, что причиной гибели девушки стал вовсе не несчастный случай. Адвокат семьи Юлия Нитченко провела собственное расследование и пришла к определённому выводу. Предполагается, что убить Софию мог её сожитель Михаил Серов. Именно он был последним, кто видел девушку живой. Кроме того, не в его пользу говорит тот факт, что он общался с первым мужем Софии Русланом Подгорным, находящимся в федеральном розыске.
Юрист не исключает, что на преступление Серова и Подгорного могло толкнуть намерение завладеть имуществом знаменитого актёра. Нитченко подчёркивает, что в 2001 году Подгорный уже пытался оформить на себя квартиру Конкина и даже получил согласие матери Софии. Сам актёр в тот момент находился в критическом состоянии в больнице, однако, несмотря на это, оставался в сознании и не подписал документы.
Трагедия произошла в бассейне фитнес-центра 23 сентября. Тренер достал девушку со дна бассейна, а прибывшие медики констатировали клиническую смерть. И хотя в результате реанимационных мероприятий сердце удалось запустить, София всё же скончалась в больнице сутки спустя. В её крови были обнаружены три промилле алкоголя, а также следы диазепама — снотворного средства. Родные погибшей убеждены, что Михаил Серов мог подмешать снотворное в вино, писал NEWS.ru.
News.ru: последние новости
Познер определил Сталину место в мировой истории Познер определил Сталину место в мировой истории Светлану Крючкову госпитализировали в больницу Петербурга Светлану Крючкову госпитализировали в больницу Петербурга В России сократилось число безработных граждан В России сократилось число безработных граждан
Комментарии 3
Общество , Владимир Конкин , Михаил Серов , Елена Переслени
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плохая примета: что произошло на похоронах Скобцевой
Плохая примета: что произошло на похоронах Скобцевой
Cобчак сошла с ума
Cобчак сошла с ума
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
«Ты, беспредельщик, — ответишь за все!»
«Ты, беспредельщик, — ответишь за все!»
Видео
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
01:25
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
Происшествия
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
00:23
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
02:36