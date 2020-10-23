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Слова Норкина произвели фурор в прямом эфире 

Алиса Селезнёва 31 минуту назад
Слова Норкина произвели фурор в прямом эфире
Фото: globallookpress.com
Ведущий «Место встречи» Андрей Норкин в ходе своей программы посмеялся над «мужиками» и их тонкой нервной системой.
Норкин напомнил, что 22 октября отмечается международный День защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщин и рассказал по этому поводу анекдот.

«— А ты не заметил, что я покрасилась!

— Почему? Заметил.

— А я не покрасилась!» — заявил Норкин.

Затем он вскинул вверх сжатую в кулак руку и сказал: «Мужики!».
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Анекдот рассмешил и зрителей, и экспертов, приглашенных на съемки программы.
«Рамблер» писал, что ранее очередной выпуск своей передачи Норкин завершил анекдотом о российском президенте Владимире Путине, его пресс-секретаре и усах.
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Общество , Андрей Норкин , Владимир Путин
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