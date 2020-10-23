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Россиян возмутила платная водоколонка-«робот» 

Lenta.ru и ещё 1 17 часов назад
Россиян возмутила платная водоколонка-«робот»
Фото: evening-kazan.ru
Жителей Кировского района Казани возмутила платная колонка для набора воды. Россияне не оценили изобретение и назвали его «роботом», сообщает «Вечерняя Казань».
Выкрашенная в ярко-голубой цвет колонка появилась на улице Ягодинской. Чтобы набрать воду, нужно приложить к небольшому экрану банковскую карту и поднести емкость. Как рассказала пресс-секретарь местного водоканала Эльвира Ливада, такой механизм поможет бороться с «халявщиками» и контролировать соблюдение норматива — 1,2 литра на человека. Новое устройство, по словам Ливады, поставили в качестве эксперимента. Если оно «переживет зиму», то на подобные образцы заменят остальные 150 казанских колонок. Местные журналисты решили проверить, как работает «робот», но в итоге не смогли его включить.
Новая колонка вызвала неоднозначную реакцию у горожан. Некоторые из них посчитали появление устройства нелогичным, так как его поставили рядом со старой колонкой, где можно набрать воду бесплатно. Они привели в пример и городские киоски, где также покупают чистую фильтрованную воду и рассказали, что даже в старых деревянных домах уже проведен водопровод.

«Мы что, дураки, по-вашему, с ведрами и коромыслом за водой бегать? Так что нам эта колонка не нужна», — заявил хозяин одного из домов.

Ранее в октябре в Самаре установили арт-объект в память о первой городской колонке, который сделали в виде женщины, несущей коромысло с ведрами. Открытие памятника приурочили ко дню рождения водопровода, а директор местного коммунального предприятия поделился планами сделать Самару первым в России городом, «где не будет ни одной колонки».
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Общество , Казань , Республика Татарстан
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